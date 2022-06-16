تحذير أممي.. ثلث سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس، من أن ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي".

وقال البيان: "يواجه حاليا عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، ثلث السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي".

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وأوضح أن "الآثار المجتمعة للنزاع، والصدمات المناخية، والأزمات الاقتصادية والسياسية، وارتفاع التكاليف، وضعف إنتاجية المحاصيل، تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر".

كانت منظمة اليونسيف أكدت في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة، أن "8.2 مليون شخص ممن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية من النساء والفتيات و 7.8 مليون من الأطفال".

وأضاف البيان أن "3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حالياً من سوء التغذية الحاد، منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد".

ويعاني السودان أساسا من أزمة اقتصادية متفاقمة، وسط عدم استقرار سياسي، ما دفع العديد من دول الغرب إلى قطع مساعداتها عن الخرطوم.

كما قتل المئات نتيجة نزاعات قبلية في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد. وتشهد المنطقة نوعًا من الفراغ الأمني خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.

وقتل في نزاع دارفور قرابة 300 ألف شخص ونزح 2.5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليوناً من إجمالي 45 مليون سوداني، سيعانون بنهاية السنة من انعدام الأمن الغذائي، أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.