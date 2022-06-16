اقتصاد الأردن
مذكرة تفاهم أردنية سعودية للاستثمار في مشروع للسكك الحديدية
يتضمن مقترح المشروع إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً
وقع صندوق الاستثمار الأردني مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بهدف تمكين الأخير من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن.
ويتضمن مقترح المشروع إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وذلك لنقل الحاويات، والفوسفات، والحبوب.
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