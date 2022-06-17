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بايدن: الركود الاقتصادي في أميركا ليس حتمياً.. وقادرون على كبح التضخم

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جو بايدن (أرشيفية من فرانس برس)
جو بايدن (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد أميركا

بايدن: الركود الاقتصادي في أميركا ليس حتمياً.. وقادرون على كبح التضخم

أكد أن وضع الولايات المتحدة أقوى من أي دولة للتغلب على التضخم

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الركود "ليس حتميا"، وإنه واثق من أن الولايات المتحدة قادرة على التغلب على التضخم.

وأضاف بايدن في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أمس الخميس: "أولا هذا ليس حتميا، وثانيا نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أعلن رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

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ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في البنك، أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وأعلن البنك أيضا أنه يتوقع أن يبلغ التضخم 5.2% هذا العام مقابل 4.3%، كان متوقعا في مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في العام 2022.

وفي الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1.7% مقابل 2.8%، سابقا.

كما توقع الاحتياطي الفدرالي، أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3.7%، مقابل 3.5%، سابقا.

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