روسيا و أوكرانيا
بريطانيا: 15 ألف ثري روسي يحاولون مغادرة بلدهم
روسيا عانت من أكبر هجرة لأصحاب الملايين على مدى الأشهر الـ6 الماضية
قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إن 15 ألف ثري روسي يحاولون مغادرة بلدهم.
وكما هو متوقع، عانت روسيا من أكبر هجرة لأصحاب الملايين على مدى الأشهر الستة الماضية، مع توقعات بتدفقات صافية للخارج تصل إلى 15000 من الأثرياء بحلول نهاية العام 2022، بنسبة عالية تبلغ 15%، من سكانها من الأثرياء، وبارتفاع بأكثر من 9500 ثري مقارنة بالعام 2019 قبل انتشار الوباء.
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وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا بدوره، إلى ارتفاع حاد في الأثرياء الخارجين من أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تتكبد أكبر خسارة صافية في تاريخها بخروج 2800 مليونير (42% من سكانها من الأثرياء)، بزيادة 2400 ثري.
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