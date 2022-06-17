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بنك اليابان يثبت الفائدة مخالفاً توجهات البنوك المركزية العالمية

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اقتصاد اليابان

بنك اليابان يثبت الفائدة مخالفاً توجهات البنوك المركزية العالمية

الين يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 24 عاما

دبي - العربية.نت

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تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي، على عكس توجه البنوك المركزية الرئيسية، حيث أبقى أسعار الفائدة عند 0.1%، لتتسع أكثر الهوة بين السياستين النقدية اليابانية والأميركية، ما دفع الين إلى تسجيل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 24 عاماً.

وفي إشارة غير معتادة، قال بنك اليابان، إنه سيولي الاهتمام اللازم لأسواق العملات وتأثيرها على النشاط الياباني والأسعار.

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وكان البنك المركزي الأميركي، أعلن الأربعاء عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.

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