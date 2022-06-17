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واشنطن: الصوامع على الحدود الأوكرانية ستبقي الحبوب بعيداً عن أيدي روسيا

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صوامع الذرة في أوكرانيا (شترستوك)
صوامع حبوب في أوكرانيا (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: الصوامع على الحدود الأوكرانية ستبقي الحبوب بعيداً عن أيدي روسيا

أكدت ان استئناف الشحنات من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أكثر الطرق فعالية للتصدير

الأمم المتحدة - رويترز

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قال وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك، إن الصوامع المؤقتة على الحدود الأوكرانية تهدف إلى منع روسيا من سرقة الحبوب الأوكرانية والتأكد من عدم ضياع محصول الشتاء في البلاد بسبب نقص التخزين.

لكن خلال زيارة للأمم المتحدة، أمس الخميس، شدد فيلساك على أن استئناف الشحنات من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، هو أكثر الطرق فعالية وكفاءة لتصدير الحبوب، وحث روسيا على أخذ المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بشأن هذه القضية "على محمل الجد".

وأضاف فيلساك للصحافيين: "نعلم الظروف والأوضاع التي حدث فيها ذلك - الروس أخذوا الحبوب من المزارعين الأوكرانيين، وبقدر ما يمكننا إخراجها من البلاد، ستكون هذه ميزة تقلل من مخاطر الخسارة".

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وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا المجاورة يوم 24 فبراير، سرقة حبوب أوكرانية.

غير أن شركة صور الأقمار الصناعية الأميركية، ماكسار تكنولوجيز، قالت الخميس إن سفنا ترفع علم روسيا كانت تنقل الحبوب الأوكرانية إلى سورية خلال الشهرين الماضيين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قال الثلاثاء الماضي، إنه سيتم بناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا في محاولة للمساعدة في تصدير المزيد من الحبوب ومعالجة أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

ولم يذكر فيلساك أي تفاصيل أخرى بشأن مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية.

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