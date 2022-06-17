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"الإسلامية لتمويل التجارة" تقدم تمويلاً جديداً لمصر بـ3 مليارات دولار

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المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
اقتصاد مصر

"الإسلامية لتمويل التجارة" تقدم تمويلاً جديداً لمصر بـ3 مليارات دولار

أكدت استعدادها لتقديم المزيد من الدعم في المستقبل

القاهرة - رويترز

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أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، أن المؤسسة بدأت تقديم وتمديد تسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار لمصر لتمويل واردات الغذاء والطاقة، وهي على استعداد لتقديم المزيد من الدعم في المستقبل.

وقال سنبل في مقابلة بالقاهرة، أمس الخميس، إنه مع ارتفاع أسعار القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، من المتوقع أن يرتفع حجم ما تنفقه مصر على الأمن الغذائي ليتساوى مع ما تنفقه على الطاقة.

وقدمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومقرها السعودية، نحو 14 مليار دولار لمصر بموجب خمسة اتفاقات إطارية منذ عام 2008.

ووقعت هذا الشهر على تمديد الاتفاق الأخير ورفع قيمته إلى المثلين ليبلغ 6 مليارات دولار.

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وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا في الأشهر الماضية وهروب المليارات من استثمارات المحافظ إلى زيادة الضغوط المالية على مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وأضاف سنبل متحدثا على هامش مؤتمر مصرفي: "لدينا بالفعل قائمة ضخمة من الطلبات القادمة، ويبدو أننا سنتلقى كثيرا من الطلبات خلال الفترة المتبقية من العام وأيضا في عام 2023".

وأوضح أن من بين تلك الطلبات، طلب تمويل إمدادات غذائية من تونس لا يزال قيد الدراسة من قبل المؤسسة.

وأشار إلى أن المؤسسة تعد أيضا برنامجا من المقرر إطلاقه هذا العام لمساعدة الجمهوريات السوفيتية السابقة في رابطة الدول المستقلة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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