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بوتين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و أوكرانيا

بوتين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح

أكد إمكانية تخفيض سعر الفائدة في "المركزي" الروسي إلى 7%

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحرب الاقتصادية ضد روسيا لن تنجح، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات الغربية التي وصفها بـ"غير المسبوقة".

وأضاف بوتين خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتوصل إلى نتائج إيجابية رغم العقوبات، مؤكدا أن الميزانية تشهد فائضا.

وتابع الرئيس الروسي: "تخلصنا من موجة التضخم بعد 3 أشهر من العقوبات الغربية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي الروسي إلى 7%.

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وذكر بوتين أن المنظومة الاقتصادية تتعرض لضربات، فيما سلاسل الغذاء تتدهور، لافتا إلى أن الغرب بدأ في طباعة الأموال للتغلب على الأزمات الاقتصادية.

وقال إن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز حدث قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، متعهدا بإرسال الغذاء إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار بوتين إلى أن العجز في الأسمدة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء أكثر ولا يمكن لوم روسيا، مؤكدا أن موسكو ترحب بجميع المحادثات حول أزمة الغذاء في العالم.

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