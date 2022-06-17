رغم خروج "ماكدونالدز" من السوق.. الروس ما زالوا يستمتعون بوجبة "بيغ ماك"
أعادت فتح معظم الفروع تحت علامة تجارية جديدة
لا تزال وجبة "بيغ ماك" متاحة في بعض مطاعم ماكدونالدز في روسيا على الرغم من إعادة فتح معظم الفروع يوم الأحد الماضي، تحت علامة تجارية جديدة ومالك جديد.
وكانت "ماكدونالدز" باعت معظم فروعها البالغ عددها 850 فرعا في روسيا إلى إحدى الشركات المحلية في مايو.
وأعيد فتح بعض الفروع الأحد تحت الاسم الجديد "فكوسنا & توتشكا" وتعني باللغة الروسية "حلو المذاق.. وكفى"، حيث تقدم هذه الفروع قائمة وجبات جديدة بدون وجبة البرغر الرئيسية.
لكن فروعا أخرى أبقت أبوابها مفتوحة لبيع وجبات "ماكدونالدز" التقليدية في المطاعم التي تزين واجهتها علامة "ماكدونالدز" التجارية بعد أن تم طمسها بالكاد، وفقا لـ"رويترز".
ويسلط استمرار وجود "ماكدونالدز"، الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الغربية في الخروج تماما من السوق الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجرى تغطية اسم وشعار "ماكدونالدز" بنسيج أبيض شفاف في محطات القطار في موسكو وسان بطرسبرغ.
وكانت شطيرة "بيغ ماك" متاحة على الرغم من إعادة تسميتها بشطيرة "بولشوي برغر" أو "بيغ برغر".
وأحجمت "ماكدونالدز" عن التعليق على تفاصيل تقرير "رويترز".
وقالت الشركة إنها خرجت بالكامل من السوق عندما انتهت من نقل أعمالها الروسية إلى ألكسندر جوفور المالك الجديد للسلسلة.
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