.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"رويترز": لبنان ومصر يوقعان اتفاق الغاز "النهائي" في 21 يونيو

  • الخط
أزمة الكهرباء في لبنان (فرانس برس)
الغاز المصري وصفقة منفصلة مع الأردن يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في لبنان (فرانس برس)
لبنان

"رويترز": لبنان ومصر يوقعان اتفاق الغاز "النهائي" في 21 يونيو

لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان

بيروت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية لـ"رويترز"، إنه من المنتظر أن يوقع لبنان ومصر اتفاقا "نهائيا" لاستيراد الغاز في 21 يونيو.

والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا.

وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف".

ولم يرد سفير مصر في لبنان بعد على طلب للتعليق.

البورصة المصرية تعمق خسائرها الأسبوعية بـ16 مليار جنيه أسواق المال البورصة المصرية البورصة المصرية تعمق خسائرها الأسبوعية بـ16 مليار جنيه

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.

وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية
اكتشف المزيد