"رويترز": لبنان ومصر يوقعان اتفاق الغاز "النهائي" في 21 يونيو

قال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية لـ"رويترز"، إنه من المنتظر أن يوقع لبنان ومصر اتفاقا "نهائيا" لاستيراد الغاز في 21 يونيو.

والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا.

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وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف".

ولم يرد سفير مصر في لبنان بعد على طلب للتعليق.

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.

وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات.