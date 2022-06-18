الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المفاوضات حول اتفاق تجارة حرة

أعلن مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الهندي بيوش غويال، الجمعة، في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي والهند قررا استئناف المفاوضات بهدف إبرام اتفاق تجارة حرة في نهاية عام 2023.

وقال المفوض الأوروبي "الجولة المقبلة ستعقد في نيودلهي في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو".

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وأكد الوزير الهندي أن "الهند تغيرت، فهي تريد أن تكون فاعلة في العالم المتقدم ونريد إبرام هذا الاتفاق بسرعة"، وفق وكالة فرانس برس.

وقال دومبروفسكيس إن المفاوضات ستحاول التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، واتفاقات بشأن حماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية للسلع.

لكنه أقر بأن "نهاية عام 2023 موعد نهائي ضيق ويتطلب التزامًا كبيرًا. يتعين علينا أن نبحث ما إذا كان بإمكاننا تحقيق أهدافنا. المهم هو الجوهر وليس المواعيد النهائية".

من جهته قال بيوش غويال "لا يمكن استبعاد أي شيء في هذه المرحلة. ليس لدينا أي شيء مسبق ولا اعتراضات. الاتفاق سيستند إلى ما يفيد".

وتعثرت المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي منذ 2013 على خلفية قضايا مثل حماية براءات الاختراع وخفض الرسوم الجمركية، رغم أن الجانبين اتفقا في مايو 2021 على استئناف المحادثات.

ولفت دومبروفسكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وبلغت قيمة المبادلات بينهما نحو 120 مليار يورو عام 2021.