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الإمارات تستعد للطرح الثاني من السندات الاتحادية بـ1.5 مليار درهم

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وزارة المالية الإماراتية
وزارة المالية الإماراتية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تستعد للطرح الثاني من السندات الاتحادية بـ1.5 مليار درهم

على شريحتين لأجل عامين و3 أعوام

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة المالية الإماراتية، إنها ستقيم مزادا ثانيا لسندات خزينة اتحادية يوم الاثنين، على أن تكون قيمة الإصدار 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار) موزعة على شريحتين: واحدة لأجل عامين قيمتها 750 مليون درهم وأخرى لأجل 3 أعوام وبالقيمة نفسها.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

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وبلغت حصيلة طرح أول سندات خزانة اتحادية في الإمارات نحو 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار).

وكشفت وزارة المالية في بيان سابق، أن الطرح جذب طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي بحجم تغطية 6.3 مرات، وجاء على شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى 3 أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

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