.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين: بعض العملات العالمية "تنتحر" بسبب العقوبات على روسيا

  • الخط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(أرشيفية- أسوشييد برس)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اقتصاد روسيا

بوتين: بعض العملات العالمية "تنتحر" بسبب العقوبات على روسيا

بوتين يحث الشركات الروسية على زيادة الاستثمار في الداخل للتصدي للعقوبات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن شركات أخرى ستحل محل الشركات التي تنسحب من روسيا جراء ما وصفه بـ"عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وانسحبت مئات الشركات الغربية من روسيا في الأشهر الأربعة الماضية، من بينها شركات نفط وطاقة كبيرة.

وتكبدت شركات مثل ماكدونالدز ورينو وإنيل خسائر بلغت مئات الملايين من الدولارات بعد بيعها أصولا بأسعار مخفضة.

الروبل الروسي يسجل مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار واليورو اقتصاد اقتصاد روسيا الروبل الروسي يسجل مستويات مرتفعة جديدة مقابل الدولار واليورو

في سياق متصل، حث بوتين الشركات الروسية على زيادة استثماراتها المحلية للمساعدة في تحقيق "الإمكانات الضخمة" للبلاد وتحدي ما وصفه بمحاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي، وفق رويترز.

وهاجم بوتين خلال كلمة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي، الغرب لفرضه عقوبات غير مسبوقة على روسيا. وقال إن بعض العملات العالمية "تنتحر" في إشارة إلى التجميد غير المسبوق لنحو 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية.

وأضاف بوتين أن موسكو ستتمسك "بسياسة اقتصادية شاملة تتسم بالمسؤولية" وذلك على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والركود الذي يلوح في الأفق والذي من المتوقع أن يصبح أكبر انكماش تشهده روسيا منذ ما لا يقل عن 20 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هواء أفريقيا الساخن يهب على غرب أوروبا معلنا عن وصول مبكر للصيف هواء أفريقيا الساخن يهب على غرب أوروبا معلنا عن وصول مبكر للصيف
اكتشف المزيد