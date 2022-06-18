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روسيا تتوقع انخفاض وارداتها 30% هذا العام

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موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
موسكو
اقتصاد روسيا

روسيا تتوقع انخفاض وارداتها 30% هذا العام

بفعل العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

دبي - العربية.نت

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توقع وزير المالية‭‭ ‬‬الروسي السابق، رئيس هيئة المحاسبة أليكسي كودرين، أن الواردات الروسية قد تنخفض 30% هذا العام ولكنها لن تنخفض لتتوقف تماما.

وتوقعت مجموعة ضغط عالمية للصناعة المصرفية الأسبوع الماضي، أن تؤدي العقوبات الغربية إلى خفض الواردات الروسية بنسبة 28% في عام 2022، وفق وكالة تاس للأنباء.

وجنت روسيا 93 مليار يورو (98 مليار دولار) من صادرات الطاقة التقليدية خلال الـ100 يوم الأولى من حربها في أوكرانيا، حيث ظل الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر لمنتجات الطاقة الروسية، وفقاً لتقرير من شركة أبحاث مستقلة.

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ويأتي التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، في الوقت الذي تحث فيه كييف الغرب على وقف كل العمليات التجارية مع روسيا على أمل قطع شريان الحياة المالي للكرملين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق الاتحاد الأوروبي على وقف معظم واردات النفط الروسية، التي تعتمد عليها القارة بشدة على الرغم من أن الكتلة تهدف إلى خفض شحنات الغاز بمقدار الثلثين هذا العام، إلا أن الحظر ليس وارداً في الوقت الحالي.

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