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 مصر تنشئ 5 شركات زيوت جديدة وترحب بالقطاع الخاص

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منتجات الزيوت في أوكرانيا (شترستوك)
زيوت
اقتصاد مصر

مصر تنشئ 5 شركات زيوت جديدة وترحب بالقطاع الخاص

ارتفاع حاد في أسعار الزيوت في الأسواق العالمية

القاهرة - رويترز

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قال مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، إن الوزارة تنشئ خمس شركات زيوت جديدة، وإنها ترحب بمشاركة القطاع الخاص‭‭ ‬‬ بالاستثمار والإدارة والتشغيل.

وأضاف مساعد الوزير في مقابلة تلفزيونية، أن الوزارة ترحب كذلك بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المخازن والصوامع، وفق رويترز.

تسبب فقدان شحنات من أوكرانيا، أكبر مورد في العالم لزيت دوار الشمس، في زيادة حادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية.

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وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، خلال الشهر الحالي، ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية.

وبدلا من ذلك، اشترت الهيئة 52500 طن من زيت الصويا المنتج محليا في ممارسة منفصلة، وبلغ أدنى عرض في الممارسة الدولية 1800 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن لزيت الصويا، أو أعلى بحوالي 3.6% من أدنى عرض للشراء في ممارسة الإنتاج المحلي.

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