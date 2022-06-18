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مصر تورد 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم الحصاد

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قمح
حقل قمح
اقتصاد مصر

مصر تورد 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم الحصاد

مصر تخطت وللمرة الأولى الأربعة ملايين طن من القمح المحلي

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية كمال هاشم، اليوم السبت، إن مصر وردت 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

وأضاف أن مصر تخطت للمرة الأولى الأربعة ملايين طن من القمح المحلي، مشيرا إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022، وفق رويترز.

وباتت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد بشدة على القمح الروسي والأوكراني في السنوات القليلة الماضية.

وألقى غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط بظلال من الشك على واردات مصر من القمح التي يذهب بعضها للخبز الحكومي المدعم.

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