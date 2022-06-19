أفاد مراسل قناة "العربية" في الرياض هاني الصفيان أنه سيتم إنشاء أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة ميرسك بالشرق الأوسط في ميناء جدة.

وميناء جدة الإسلامي هو الميناء الرئيس الذي يخدم ويستقبل الحجاج القادمين من كافة أنحاء العالم، ويحتلُّ المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، اكتسب شهرة تاريخية منذ تأسيسه عام 646م.

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يعتبر الميناءَ الأول لصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ تَرِدُ عَبْرَه الآن 75%، من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية.

​يتميز موقع ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خطِّ الملاحة العالمية، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث، ليكون الميناء الأوَّل على ساحل البحر الأحمر في مجال التجارة البحرية العابرة ومسافَنة الحاويات والبضائع، حيث يستقبل سنوياً نحو 5 آلاف سفينة.

وتبلغ عدد أرصفته 62 رصيفاً متعددة الأغراض (حاويات، بضائع عامة، مَوَاشي، ركَّاب، حبوب سائبة، سيارات)، ويتضمن منطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، وتضم معدَّات مناوَلة، ومستودعات، وساحات، وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه؛ ما يسرّع في حركة دوران السفن.

يضم عدد من المحطات المتخصِّصة والتجهيزات المتطورة وتشمل محطتان لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7.5 مليون حاوية قياسية، منطقة متكاملة تمثّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ومحطتان للبضائع العامة.

كما يشمل الميناء حوضان لإصلاح السفن وصيانة القِطَع البحرية، أرصفة لمناوَلة المواشي الحية بطاقة مناوَلة تبلغ 7 ملايين رأس سنوياً، مجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قُطُر وإرشاد بحري، وصالات لاستقبال الحجّاج والمعتمرين والزوَّار مجهَّزة بشكل متكامل.