عقد المزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية بـ1.5 مليار درهم.. غداً
سيتم طرح سندات بقيمة 750 مليون درهم لشريحة العامين و750 مليون درهم للسندات بأجل ثلاثة أعوام
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، بصفتها الجهة المصدرة أن المزاد الثاني لإصدار سندات الخزينة الاتحادية "T-Bonds" سيقام يوم غد الاثنين 20 يونيو الجاري وبقيمة مستهدفة للإصدار تصل إلى 1.5 مليار درهم.
وقالت الوزارة إن الإصدار يتوزع على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
وأضافت أنه سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار "re-opening" في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
وكان المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث وصل إجمالي الإصدار إلى 1.5 مليار درهم مقسمة على شريحتين، لأجل عامين وثلاثة أعوام، وبمعدل فائدة للقسائم بلغ 3.01% و3.24% على التوالي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم إلى بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
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