أوكرانيا تتلقى أول مخزن مؤقت لمحصول الحبوب لعام 2022
كييف تقول إن محصولها من الحبوب والبذور الزيتية قد يهبط إلى 65 مليون طن في 2022
قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا، التي تواجه نقصا في منشآت التخزين لمحصول الحبوب لعام 2022 بسبب الغزو الروسي، ستحصل قريبا على أول مخزن مؤقت من الخارج.
وكان وزير الزراعة الأوكراني قد أبلغ رويترز في وقت سابق أنه عندما ينتهي حصاد محصول الذرة في الخريف فإن النقص في السعة التخزينية سيصل إلى 15 مليون طن.
وقالت الوزارة إنها "ناشدت حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقدم لأوكرانيا منشآت تخزين مؤقتة. النتائج الأولية هي: أول دفعة تبحر بالفعل إلى أوكرانيا."
ولم تحدد الوزارة طبيعة منشآت التخزين التي ستحصل عليها أوكرانيا. وفي وقت سابق قالت الوزارة إنها قد تكون إما عبوات بلاستيكية كبيرة خاصة أو صوامع مؤقتة.
وتقول أوكرانيا إن محصولها من الحبوب والبذور الزيتية قد يهبط إلى 65 مليون طن هذا العام من 106 ملايين طن في 2021 بسبب الغزو الروسي.
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