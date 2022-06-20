.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوكرانيا تتلقى أول مخزن مؤقت لمحصول الحبوب لعام 2022

  • الخط
أكثر من 20 طنا من القمح مهددة بالتلف والتعفن في صوامع أوكرانيا وسفنها المتوقفة
صومعة قمح في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتلقى أول مخزن مؤقت لمحصول الحبوب لعام 2022

كييف تقول إن محصولها من الحبوب والبذور الزيتية قد يهبط إلى 65 مليون طن في 2022

كييف - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا، التي تواجه نقصا في منشآت التخزين لمحصول الحبوب لعام 2022 بسبب الغزو الروسي، ستحصل قريبا على أول مخزن مؤقت من الخارج.

وكان وزير الزراعة الأوكراني قد أبلغ رويترز في وقت سابق أنه عندما ينتهي حصاد محصول الذرة في الخريف فإن النقص في السعة التخزينية سيصل إلى 15 مليون طن.

وقالت الوزارة إنها "ناشدت حكومات الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تقدم لأوكرانيا منشآت تخزين مؤقتة. النتائج الأولية هي: أول دفعة تبحر بالفعل إلى أوكرانيا."

ولم تحدد الوزارة طبيعة منشآت التخزين التي ستحصل عليها أوكرانيا. وفي وقت سابق قالت الوزارة إنها قد تكون إما عبوات بلاستيكية كبيرة خاصة أو صوامع مؤقتة.

وتقول أوكرانيا إن محصولها من الحبوب والبذور الزيتية قد يهبط إلى 65 مليون طن هذا العام من 106 ملايين طن في 2021 بسبب الغزو الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تتحدث عن لجوء الروس للإخفاء القسري بحق أوكرانيين واشنطن بوست تتحدث عن لجوء الروس للإخفاء القسري بحق أوكرانيين
اكتشف المزيد