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ارتفاع تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 678 مليار درهم في 2021

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اقتصاد الإمارات

ارتفاع تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 678 مليار درهم في 2021

بزيادة سنوية نسبتها 29%

دبي - العربية.نت

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ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات إلى 678 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 29%، مقارنة بالعام الذي سبقه والتي بلغت فيه 526.3 مليار درهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الخليج" نقلا عن بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد، استأثرت تجارة المناطق الحرة في الإمارات على 36% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية والتي لامست 1.9 تريليون درهم.

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واستأثرت الواردات على الحصة الأكبر من تجارة المناطق الحرة بـ 49% تمثل ما قيمته 331.2 مليار درهم مرتفعة بنسبة 26% مقارنة بعام 2020، تلتها إعادة التصدير بقيمة لامست 295 ملياراً وبنسبة نمو بلغت 29% ثم الصادرات بقيمة 52 ملياراً تمثل 7.6% من الإجمالي وبارتفاع سنوي قوي بلغ 46%.

واستحوذت واردات المناطق الحرة على 33% من إجمالي واردات الإمارات غير النفطية في 2021، في حين استأثرت عمليات إعادة التصدير على 54% من إجمالي إعادة الصادرات غير النفطية للدولة في العام الماضي، بينما استأثرت صادرات المناطق الحرة على 15% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية.

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