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ارتفاع التضخم السنوي في الأردن إلى 4.4% خلال مايو

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ارتفاع التضخم السنوي في الأردن إلى 4.4% خلال مايو

توقعات بتسارعه وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في مايو ارتفع إلى 4.39% على أساس سنوي.

وزاد معدل التضخم 0.51% بالمقارنة مع الشهر السابق، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، توقعت تسارع التضخم في الأردن وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل نتيجة الحرب في أوكرانيا، مما دفعها إلى مراجعة تقديراتها لمتوسط التضخم لعام 2022.

وتتوقع المؤسسة التي تعد الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع متوسط ​​التضخم لعام 2022 من 2.9% إلى 3.6%، بعد الوصول إلى نسبة 3.6% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

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