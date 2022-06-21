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تراجع الاحتياطي الأجنبي في الأردن 2% في نهاية مايو

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اقتصاد الأردن

تراجع الاحتياطي الأجنبي في الأردن 2% في نهاية مايو

انخفض إلى 17.66 مليار دولار

عمان - رويترز

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أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تراجعا في احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2% إلى 17.66 مليار دولار مقابل 18 مليار في نهاية ‭‭2021‬‬.

وما زال الأردن يواجه صعوبات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي وتراجع حوالات المغتربين، أهم مصادر العملة الصعبة في المملكة.

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