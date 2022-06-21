اقتصاد الأردن
تراجع الاحتياطي الأجنبي في الأردن 2% في نهاية مايو
انخفض إلى 17.66 مليار دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تراجعا في احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2% إلى 17.66 مليار دولار مقابل 18 مليار في نهاية 2021.
وما زال الأردن يواجه صعوبات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي وتراجع حوالات المغتربين، أهم مصادر العملة الصعبة في المملكة.
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