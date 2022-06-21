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شركات حكومية إماراتية تخصص 110 مليارات درهم لاتفاقيات شراء في صناعات محلية

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اقتصاد الإمارات

شركات حكومية إماراتية تخصص 110 مليارات درهم لاتفاقيات شراء في صناعات محلية

انطلاق منتدى "صنع في الإمارات"

دبي - العربية.نت

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انطلق في الإمارات اليوم الثلاثاء، منتدى "صنع في الإمارات"، حيث تعهدت خلاله الشركات الوطنية بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات شراء 300 منتج من المصنعين المحليين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، خلال المنتدى، إن "هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات".

وعلى هامش المنتدى، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اتفاقيات لشراء منتجات محلية بنحو 70 مليار درهم.

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