ماسك: لا تزال بعض الأمور لم تحل بشأن عرض تويتر

قال رئيس شركة تسلا إيلون ماسك إنه ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم حلها بشأن عرضه للاستحواذ على تويتر، بما في ذلك عدد المستخدمين الزائفين على الموقع وتجميع الجزء المتعلق بأدوات الدين في الصفقة.

ويحاول ماسك، أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس، شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.

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وكان يتحدث في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه بلومبرغ.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة ستخفض عدد الموظفين براتب بنحو 10% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي بنحو 3.5٪ في إجمالي عدد الموظفين، حيث لا يزال من المتوقع أن يزداد عدد الموظفين بالساعة.