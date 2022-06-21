مصرفيون: تراجع صافي احتياطيات المركزي التركي بالعملة الصعبة

انخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بالعملة الصعبة لأدنى مستوياته في 20 عاما إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، وفقا لحسابات أربعة اقتصاديين استنادا إلى بيانات أولية.

وقال متعامل في سوق الصرف بأحد البنوك لرويترز "احتياج الاقتصاد للعملات الأجنبية مستمر. المؤشرات الأولية تُظهر أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية سينخفض بنحو مليار إلى 7 مليارات دولار. وسيكون هذا أضعف مستوى منذ 20 عاما".

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وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية انخفض بنحو 2.37 مليار دولار إلى 8.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو/حزيران.

وسيعلن البنك المركزي التركي أحدث بيانات رسمية عن الاحتياطيات يوم 23 يونيو/حزيران.