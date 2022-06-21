توقيع اتفاقيات بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بـ 7.7 مليار دولار.

تواصل زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر اليوم الثلاثاء، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا، حيث كان في استقباله البارحة لدى وصوله إلى مطار القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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وتتضمن الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة.

وتتوزع الاتفاقيات على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وذكر تقرير عن اتحاد الغرف السعودية أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.