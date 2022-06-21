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وزير: مصر بحاجة لاستيراد 5 ملايين طن من القمح في 2022-2023

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قمح مصر اقتصاد
محصول القمح في مصر
اقتصاد مصر

وزير: مصر بحاجة لاستيراد 5 ملايين طن من القمح في 2022-2023

وتضيف البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح

القاهرة – رويترز

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قال وزير التموين المصري على المصيلحي، اليوم الثلاثاء إن مصر بحاجة إلى استيراد 5 ملايين طن من القمح للسنة المالية 2022-2023.

وأضاف الوزير أن مصر أضافت البرتغال كدولة منشأ لاستيراد القمح.

كان رئيس مجلس إدارة شركة الصوامع الحكومية كمال هاشم، قال يوم السبت الماضي، إن مصر وردت 4.1 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

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وأضاف أن مصر تخطت للمرة الأولى الأربعة ملايين طن من القمح المحلي، مشيرا إلى أن كميات القمح المتوفرة تكفي حتى نهاية 2022، وفقا لرويترز.

وباتت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تعتمد بشدة على القمح الروسي والأوكراني في السنوات القليلة الماضية.

وألقى غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط بظلال من الشك على واردات مصر من القمح التي يذهب بعضها للخبز الحكومي المدعم.

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