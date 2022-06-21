.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التبادل التجاري بين السعودية ومصر يقفز 62% إلى 9.1 مليار دولار في 2021

  • الخط
موانئ مصرية
قيمة الصادرات المصرية للسعودية بلغت 2.2 مليار دولار في 2021
اقتصاد

التبادل التجاري بين السعودية ومصر يقفز 62% إلى 9.1 مليار دولار في 2021

تحويلات المصريين العاملين في المملكة وصلت إلى 11.2 مليار دولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5.6 مليار دولار.

ووفقا للبيانات، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 3.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 84.5%.

وشملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2021، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار، إضافة إلى فواكه بقيمة 184.2 مليون دولار.

كما شملت الحديد والصلب بقيمة 151.4 مليون دولار، فضلا عن النحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار، إلى جانب الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 124.2 مليون دولار.

مصر تلزم شركات التطوير العقاري بعدم طرح وحدات دون قرار وزاري الأسواق العقارية عقارات مصر مصر تلزم شركات التطوير العقاري بعدم طرح وحدات دون قرار وزاري

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2021، فكانت كالتالي: وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، علاوة على منتجات كيميائية عضوية بقيمة 246.1 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار، إضافة إلى ورق وورق مقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2020 بزيادة نسبتها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 622 مليون دولار خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 651.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين في السعودية طبقاً لتقديرات البعثة 3 ملايين مصري حتى نهاية العام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصدر يرفض مبادرة الإطار التنسيقي للعدول عن الانسحاب من البرلمان العراقي الصدر يرفض مبادرة الإطار التنسيقي للعدول عن الانسحاب من البرلمان العراقي
اكتشف المزيد