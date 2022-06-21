"عجلان وإخوانه" للعربية: وقعنا 6 اتفاقيات مع الجانب المصري بقيمة 5.5 مليار دولار
عجلان العجلان: المناخ الاستثماري بين مصر والسعودية جاذب ومشجع
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودي، رئيس مجموعة شركات عجلان وإخوانه، عجلان العجلان، إن المناخ الاستثماري بين مصر والسعودية جاذب ومشجع لزيادة قيمة الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وأضاف العجلان في مقابلة مع "العربية"، أن هناك تكاملا بين أسواق البلدين، موضحا أن أرقام الاستثمارات المتبادلة يمكن تجاوزها بسهولة.
وأشار إلى توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة نحو 8 مليارات دولار تعكس المناخ الاستثماري الجيد بين البلدين.
وبين العجلان أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ نحو 53 مليار دولار ومرشحة للزيادة الفترة المقبلة.
وتابع: "مجموعة عجلان واخوانه وقعت 6 اتفاقيات في مجالات السياحة والغذاء والموانئ باستثمارات 5.5 مليار دولار".
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