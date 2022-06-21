مسؤول بالفيدرالي الأميركي: يمكن تحقيق "أداء فلكي" للاقتصاد إذ تكرر هذا السيناريو

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة سريعاً ويحقق "أداء فلكيا" للاقتصاد هذا العام إذا كان بوسعه أن يكرر دورة تشديد السياسة النقدية التي نفذها في عام 1994.

وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الاثنين، أن "دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام، لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات وآمل أن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة".

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ويعد بولارد، مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.

وقال: "نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها".