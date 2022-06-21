مسؤول بالفيدرالي الأميركي: يمكن تحقيق "أداء فلكي" للاقتصاد إذ تكرر هذا السيناريو
أعرب عن أمله أن تكون نتيجة تشديد السياسة النقدية على غرار ما حدث في 1994
قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة سريعاً ويحقق "أداء فلكيا" للاقتصاد هذا العام إذا كان بوسعه أن يكرر دورة تشديد السياسة النقدية التي نفذها في عام 1994.
وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية أمس الاثنين، أن "دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام، لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات وآمل أن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة".
ويعد بولارد، مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وقال: "نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها".
-
دعوى قضائية ضد "تسلا" بسبب "تسريح جماعي" للموظفين.. هذه تفاصيلهارفعها موظفان سابقان في الشركة شركات
-
الحكومة التركية تقترح ميزانية تكميلية ضخمة لكبح التضخم والتصدي لهبوط العملةتصل قيمتها إلى حوالي تريليون ليرة اقتصاد
-
"طيران الإمارات" تطلب تسريع جدول تسليم "إيرباص A350".. لهذا السبب!تواجه أزمة في تسليم طائرات "بوينغ" قصص اقتصادية