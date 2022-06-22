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التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو

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التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو

سجل 9% في أبريل الماضي

دبي - العربية.نت

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سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً عند 9.1% في مايو الماضي.

وواصل التضخم تسجيل مستويات قياسية في بريطانيا، وكان التضخم قد قفز أيضاً في شهر أبريل الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ العام 1982، مما زاد الضغط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة الدعم المقدم للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 9% في أبريل، متجاوزًا حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات التي يتذكرها العديد من البريطانيين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.

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