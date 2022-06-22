بدء تنفيذ المرحلة الثانية من توطين وظائف هذا القطاع في السعودية.. غداً
انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، غداً الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من توطين السينما ودور العرض السينمائي.
وبحسب الدليل الإجرائي لتوطين قطاع السينما، فإن المرحلة الثانية تتضمن توطين العاملين بالمهن الفنية بنسبه 50% داخل دور السينما في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والربامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100% في مهن المبيعات والتي تتضمن مبيعات التذاكر داخل السينما، ومبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما لأنشطة ودور عروض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المدرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى.
ومنحت في المرحلة الأولى استثناء لبعض المهن الفنية (مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت، فني عروض سينمائية، جميع المهن الفنية) والمهن المساندة (كبير الطهاة، ومساعد كبير الطهاة، وطاهٍ عام، ومساعد طاهٍ، ومقدم طعام، وعامل مطعم) على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.
يذكر أن المرحلة الأولى من القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن قطاع السينما دخلت حيز التنفيذ في 24 صفر 1443 هـ، الموافق 2 أكتوبر 2021.
وتأتي هذه القرارات انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
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