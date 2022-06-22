.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين يوقع مرسوماً يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي

  • الخط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

بوتين يوقع مرسوماً يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي

في ظل خطة جديدة

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، اليوم الأربعاء، مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين الخارجي، بينما يراقب المستثمرون عن كثب تخلفا محتملا عن السداد.

وأضافت الوكالة أن بوتين أمر الحكومة باختيار بنوك في غضون 10 أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطة جديدة.

وفشل روسيا في سداد التزامات دينها الخارجي بسبب العقوبات الغربية يقربها من أول تخلف عن مدفوعات سندات دولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن.

بوتين: بعض العملات العالمية "تنتحر" بسبب العقوبات على روسيا اقتصاد اقتصاد روسيا بوتين: بعض العملات العالمية "تنتحر" بسبب العقوبات على روسيا

وجاء في المرسوم الذي وقعه بوتين أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذا جرى دفعها بالروبل الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
100 مليون إنسان في خطر بسبب التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية 100 مليون إنسان في خطر بسبب التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية
اكتشف المزيد