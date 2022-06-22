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توقعات بارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 5.3% خلال 2022  

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تضخم

توقعات بارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 5.3% خلال 2022

"المركزي" أرجعه إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية

الرباط - فرانس برس

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توقع المصرف المركزي المغربي، ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 5.3% هذا العام، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، مؤكداً في الوقت نفسه تراجع توقعات النمو إلى 1% فقط.

وقال المصرف في بيان الثلاثاء، إنه "يرتقب أن يصل التضخم حسب توقعاته إلى 5.3% في مجموع سنة 2022"، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 1.4% العام الماضي.

وعزى ذلك إلى "الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين".

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وأوضح المصرف أن أسعار الاستهلاك شهدت "ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية، مع نمو متوسط بنسبة 4.5% على أساس سنوي".

كذلك، أكد "المركزي" المغربي تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام ليسجل 1% فقط، على أن يتسارع إلى 4% العام المقبل.

ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع نتائج القطاع الزراعي، الهام في المغرب، بسبب جفاف استثنائي هذا العام، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكانت الحكومة تأمل تحقيق نمو بمعدل 3.2% هذا العام، بعد نمو نسبته 7.9% العام الماضي.

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