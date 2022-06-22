جنسيات أجنبية تتسلل إلى سوق العمل في مصر خلال 2021

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تصدر بريطانيا لـ 10 جنسيات أجنبية تسيطر على سوق عمل الأجانب في مصر.

ووفق النشرة السنوية للعاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنسبة 22.2%، تليها إيطاليا بنسبة 9.8%، ثم اليابان بنسبة 6.9%.

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وفي المركز الرابع حلت فرنسا بنسبة 6%، تليها الهند في المركز الخامس بنسبة 4.1%، ثم الصين في المركز السادس بنسبة 4%، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز السابع بنسبة 3.6%.

وحلت روسيا في المركز الثامن بنسبة 2.8%، تلتها أستراليا في المركز التاسع بنسبة 2.6%، وأخيراً ألمانيا في المركز العاشر بنسبة 2.6%.

وإجمالا بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام المصري، نحو 1687 أجنبياً بنهاية عام 2021، مقابل 1172 أجنبيا عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 43.9%.

واستحوذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية على نحو 513 أجنبيا من إجمالي العاملين الأجانب في مصر عام 2021، بنسبة بلغت 30.4%، يليها الشركة القابضة لكهرباء مصر ويعمل بها 248 أجنبيا بنسبة 14.7% من إجمالي الأجانب.

وأوضحت البيانات، أن وزارة النقل المصرية يعمل بها 180 أجنبيا بنسبة 10.7% من الإجمالي، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 166 أجنبيا بنسبة 9.8%، إلى جانب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعدد 100 أجنبي بنسبة 5.9%، وأخيرا الهيئة الوطنية للإعلام بنحو 81 أجنبيا بنسبة 4.8%.