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جيروم باول: "التضخم فاجأنا" ونتوقع "مفاجآت أخرى"

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جيروم باول
الفيدرالي الأميركي

جيروم باول: "التضخم فاجأنا" ونتوقع "مفاجآت أخرى"

الاقتصاد الأميركي قوي بدرجة كافية

واشنطن – فرانس برس

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أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء بأن شدة التضخم "فاجأت بشكل واضح" السلطات النقدية وحذر من احتمال حدوث "مفاجآت أخرى".

ويؤكد باول في خطاب سيلقيه أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي "قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية".

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم.

ويلقي جيروم باول بشهادة أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.

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