الفيدرالي الأميركي
جيروم باول: "التضخم فاجأنا" ونتوقع "مفاجآت أخرى"
الاقتصاد الأميركي قوي بدرجة كافية
أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الأربعاء بأن شدة التضخم "فاجأت بشكل واضح" السلطات النقدية وحذر من احتمال حدوث "مفاجآت أخرى".
ويؤكد باول في خطاب سيلقيه أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأميركي "قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية".
مادة اعلانية
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لترويض التضخم.
ويلقي جيروم باول بشهادة أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.
اقرأ أيضاً
-
مؤشر S&P 500 يتجه نحو أسوأ أداء في النصف الأول منذ عهد نيكسونالأسواق تترقب شهادة رئيس الاحتياطي أمام الكونغرس اليوم أسواق المال
-
أحمد أبوهشيمة للعربية: هذه أفضل فرص الاستثمار حالياًقال إنه لا يعرف حجم ثروته لاختلاف التقييم قصص اقتصادية
-
وزير الموارد البشرية يصدر 6 قرارات لتوطين مهن وأنشطة جديدة بالسعوديةتساهم في توفير أكثر من 33 ألف فرصة عمل اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية