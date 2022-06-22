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مباحثات اقتصادية سعودية تركية في مجالات التعاون الاستثماري

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الأمير محمد بن سلمان الرئيس أردوغان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
السعودية

مباحثات اقتصادية سعودية تركية في مجالات التعاون الاستثماري

تعد المملكة ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لتركيا

دبي - العربية.نت

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تنعقد اليوم الأربعاء، مباحثات اقتصادية سعودية تركية في مجالات التعاون الاستثماري.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التركية أنقرة، ثالث محطات جولته الإقليمية الرسمية في المنطقة التي بدأت بمصر ثم الأردن، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة الرئيس أردوغان، وأُجريت له مراسم استقبال رسمية.

ويختتم ولي العهد السعودي جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية.

ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا السعودية ولي العهد السعودي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا

وتم إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والمالي إثر اجتماع المجلس لأول مرة في فبراير 2017.

وتعد المملكة ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لتركيا.

وتستثمر 390 شركة تركية في السعودية برأسمال إجمالي 986 مليون ريال.

وتنشط الشركات التركية في السعودية في قطاعات التشييد والصناعة التحويلية والتجارة والمطاعم.

ويبلغ عدد الشركات ذات رأس المال السعودي المستثمرة في تركيا حاليا 1140 شركة.

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