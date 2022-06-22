"سيتي غروب": احتمال حدوث ركود عالمي يقترب من 50%
توقعت نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام و2.8% في 2023
يقترب احتمال خضوع الاقتصاد العالمي للركود من 50% مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية وضعف الطلب على السلع، وفقًا لاقتصاديين في "سيتي غروب".
وقال الاقتصاديون بقيادة ناثان شيتس في تقرير اليوم الأربعاء إن صدمات العرض تواصل دفع التضخم إلى الأعلى وخفض النمو، بينما ترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة بقوة ويقل طلب المستهلكين على السلع.
كتب الاقتصاديون: "تشير تجربة التاريخ إلى أن عكس التضخم غالبًا ما ينطوي على تكاليف ذات مغزى للنمو، ونرى الاحتمالية الإجمالية للركود تقترب الآن من 50%".
يأتي ذلك بحسب الاقتصاديين وسط مشاكل سلاسل الإمداد التي تفاقم التضخم وتواصل الضغط على معدلات النمو.
لكن مجموعة Citigroup ما زالت حتى الآن تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام و2.8% في 2023.
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