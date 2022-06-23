ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 70% في الثلث الأول من 2022

ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 69.9%، خلال الثلث الأول من العام الحالي، إلى 1.06 مليار دينار (1.5 مليار دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بحسب بيانات جهاز الإحصاءات العامة اليوم الخميس.

كانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في الفترة المقابلة من 2021 نحو 629.2 مليون دينار.

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ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.