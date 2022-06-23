البحرين تجري محادثات بشأن صفقات استثمار في الحوسبة السحابية

قال مسؤول تنفيذي من مجلس التنمية الاقتصادي في البحرين، إن المملكة تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمار في مجال الحوسبة السحابية مع شركات أميركية وصينية وإماراتية في إطار سعيها لتنويع أنشطة اقتصادها المعتمد على النفط.

وتعد الحوسبة السحابية والاستثمار الأجنبي المباشر عمادين رئيسيين لبرنامج إنعاش اقتصاد البحرين الذي يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاع غير النفطي بنسبة 5% هذا العام ويشمل مشروعات استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية، علي المديفع قوله إن البحرين استضافت منذ عام 2018 مركزا كبيرا لخدمات "أمازون" على الإنترنت، وأصبحت الدولة الأولى في المنطقة التي تسن قانونا لتخزين بيانات دول أخرى والذي يسمح للدول بتخزين المعلومات في دولة أخرى لكن تحت سيادتها القضائية.

ويجري المجلس كذلك محادثات بشأن افتتاح معمل لتكرير السكر وشركات استشارات إدارية وشركات تأمين بريطانية مكاتب لها في المملكة الصغيرة.