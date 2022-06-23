توفير 45 ألف فرصة عمل للسعوديين من توطين هذا القطاع

أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، أن التوطين ركيزة أساسية ومستهدف رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فمنذ بداية العام الحالي 2022، تم توطين 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع.

وذكرت الوزارة أنها ستواصل بالتعاون مع الشركاء إضافةَ المزيدِ من الوظائف في المنظومة وصولاً إلى تحقيق مبادرة 45 ألف وظيفة بنهاية العام، وفق خطة التوطين التي تم إطلاقها في العام الماضي 2021.

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من جانبه، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن لجنة التوطين بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية أسهمت بتوظيف أكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سيدعم قرار توطين مهن الطيران المرخصة بتوفير أكثر من 4000 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، ومن ثمَّ دعم قطاع العمل المحلي وتلبية طلب سوق العمل"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر المهندس الجاسر أن هذه الخطوة تتوافق وتنسجمُ مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وستسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات النوعية لهذه الاستراتيجية وتعزيز تراتبية المملكة عالميا، في مؤشر الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن.

وأضاف أنه في ظل هذه المستهدفات الطموحة في قطاع النقل بشكل عام وفي النقل الجوي بشكل خاص، فقد أصبح من الضروري تكثيف العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص للإسهام في تمكين الكوادر السعودية المؤهلة للإسهام في قيادة صناعة المستقبل لقطاعات النقل المختلفة وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.