صادرات النفط السعودية ترتفع 123% إلى 110 مليارات ريال في أبريل

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 98% في شهر أبريل 2022، لتصل إلى نحو 137.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.3 مليار ريال في أبريل 2021.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، اليوم الخميس، إن ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال بنسبة 123% في أبريل 2022 لتصل إلى نحو 109.75 مليار ريال، مقابل 49.21 مليار ريال في أبريل 2021.

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وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في أبريل 2021 إلى 80% في أبريل 2022.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بنسبة 36.6% في أبريل 2022، لتصل إلى 27.4 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال في أبريل 2021.

وارتفعت الواردات بنسبة 11.2% إلى 55.3 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل 49.7 مليار ريال في أبريل 2021.

وبلغ الفائض التجاري نحو 81.85 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل نحو 19.55 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 319%.