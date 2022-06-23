ضمان: مشاريع الاستثمار الأجنبي القادمة للدول العربية زادت 37% في 2021

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، اليوم الخميس، إن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع بنسبة 37% في سنة 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 862 مشروعا، وبتكلفة استثمارية قدرها 32.8 مليار دولار بزيادة 1% عن 2020.

وقالت المؤسسة في بيان بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، إن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار تحسن في 2021.

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وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021 إلى 14443 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، مبينا أن هذه المشاريع وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل.

وتوقع المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح استمرار النمو في عام 2022، لاسيما بعد ارتفاع قيمة المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بنسبة 86%، لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، لاسيما إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار التقرير إلى أن أوروبا الغربية جاءت في مقدمة المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بنحو 7.5% من التكلفة، في المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليار دولار.