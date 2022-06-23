عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي يسجل ارتفاعاً قياسياً

قفز عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي إلى معدل قياسي في الربع الأول، وسط زيادة في واردات السلع مع قيام الشركات بتجديد مخزوناتها لتلبية الطلب المحلي القوي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها، تسارع إلى 29.6% إلى 291.4 مليار دولار في الربع الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 273.5 مليار دولار.

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تمثل الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه أكبر نسبة منذ الربع الثالث من العام 2008، وزادت من 3.7% في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

لكن العجز لا يزال دون ذروة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي التي بلغها في الربع الرابع من العام 2005.