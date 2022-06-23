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قطر تتوقع أن يضيف كأس العالم 17 مليار دولار لاقتصادها

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اقتصاد قطر

قطر تتوقع أن يضيف كأس العالم 17 مليار دولار لاقتصادها

أقل من التقدير السابق البالغ 20 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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توقعت الحكومة القطرية، أن يضيف كأس العالم لكرة القدم خلال العام الحالي، حوالي 17 مليار دولار لاقتصاد الدولة في نوفمبر، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجتذب قطر 1.2 مليون زائر، ضمن النطاق التقديري السابق الذي يتراوح بين مليون و1.5 مليون زائر.

يذكر أن قطاع الطيران في أوروبا يواجه بعض التحديات، إثر نقص عدد موظفي المطارات بسبب مطالب زيادة الأجور.

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