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مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح

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باخرة قمح في موانئ السعودية
باخرة قمح في موانئ السعودية
اقتصاد السعودية

مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح

للتوريد خلال الفترة نوفمبر 2022 - يناير 2023

دبي - العربية.نت

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح مناقصة لاستيراد 480 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة نوفمبر 2022 - يناير 2023.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لكافة موانئ المملكة.

وأضاف أن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و2 باخرة لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

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