مسؤول بالفيدرالي الأميركي يدعم زيادة كبيرة لأسعار الفائدة.. لكنه حذر من هذا الأمر

قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية شيكاغو الأميركية، تشارلز إيفانز، إنه سيدعم زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، ما لم تتحسن بيانات التضخم، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى لمجلس الفيدرالي هي تخفيف ضغوط الأسعار.

وأضاف إيفانز للصحافيين الأربعاء، إن "75 نقطة أساس هي زيادة معقولة يمكن مناقشتها، وأعتقد أن 75 (نقطة أساس) ستكون متماشية مع مخاوف قوية مستمرة بأن بيانات التضخم لا تنخفض بالسرعة التي نعتقدها"، حسبما نقلت "رويترز".

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ولفت إلى أن زيادات سريعة للفائدة من شأنها أن تزيد خطر تباطؤ اقتصادي.

وتابع إيفانز: "من البديهي أن نأخذ مخاطرة عندما نريد أن نبطئ الطلب بحيث نجعله يجاري المعروض".

وكان البنك المركزي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق مستهدف بين 1.50% و1.75%.

ويتوقع معظم صانعي السياسة النقدية نطاقا للفائدة بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية العام.

وما زال معظم صانعي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يعتقدون أن "هبوطا ناعما" ممكن، ويتوقعون أن يتباطأ النمو قليلا العام القادم وأن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% بحلول 2024 من 3.6% حاليا.