سويسرا تتعقب 3 أطنان من الذهب الروسي بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الجمارك السويسرية، اليوم الجمعة، أنها تتعقب حوالي 3 أطنان من الذهب روسي المنشأ، دخلت سويسرا من بريطانيا الشهر الماضي، وذلك في إطار مراقبة الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب حربها على أوكرانيا.

وقال مسؤولون، إن قيمة الذهب تبلغ 194 مليون فرنك سويسري (202 مليون دولار)، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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وذكر المكتب الفيدرالي السويسري للجمارك وأمن الحدود، أنه يراقب باستمرار واردات الذهب من روسيا، والتي قال إنها ليست محظورة بموجب مجموعة من العقوبات السويسرية المفروضة على موسكو.

لكن تصدير الذهب إلى روسيا محظور بموجب العقوبات السويسرية، وفقا لبيان مكتب الجمارك. وأوضح البيان أن سبائك الذهب المصنعة في روسيا منذ 7 مارس، لا يمكن تداولها في سويسرا، بينما يمكن تداول السبائك التي تم تصنيعها قبل ذلك التاريخ.

وأكد البيان أنه لا توجد قيود تجارية في سويسرا على أشكال أخرى من الذهب، مثل المجوهرات أو العملات المعدنية القادمة من روسيا.

وكانت الرابطة السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة، قالت أمس الخميس إنها على علم بالمخاوف المرتبطة بخطوة الشهر الماضي، نافية أن يكون وراءها أحد من أعضائها، بما في ذلك أكبر مصاهر الذهب في سويسرا.

وأشارت الرابطة إلى أنه على الرغم من أن هذه الواردات ليست غير قانونية، إلا أنها "تود التأكيد على أن الذهب المشكوك فيه لا مكان له في سويسرا، وأنها تتوقع من أعضائها التصرف بأقصى درجات الحذر والامتناع عن الشراء في حالة الشك".

يشار إلى أن سويسرا، استوردت في السنوات الأخيرة، ما قيمته 270 مليار فرنك سويسري (حوالي 280 مليار دولار) من الذهب، وفقا لأرقام مكتب الجمارك.