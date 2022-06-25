السعودية تستعرض الفرص التعدينية أمام الشركات البريطانية.. 1.3 تريليون دولار المستهدف

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، لقاءً مع الشركات والمستثمرين في بريطانيا، خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة، والذي تنظمه الوزارة تحت مظلة برنامج "استثمر في السعودية" وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين والتعريف بمنافستي "أم الدمار" و"محدد" التعدينية.

واستعرضت الوزارة أهم المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين في المملكة، وسط حضور لافت من ممثلي الشركات في قطاع التعدين، كما شارك عدد من شركات التعدين قصص نجاحها في الاستثمار في المملكة، وأبرز المقومات التي سهلت الرحلة الاستثمارية لهم.

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كما شاركت وزارة الاستثمار باستعراض للإمكانات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتطرق اللقاء لأبرز الفرص الاستثمارية التي طرحتها المملكة في الوقت الحالي، وسلطت الضوء على موقعي "أم الدمار" و"محدد"، حيث تسعى المملكة من خلالهما لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، كما دعت الوزارة الحضور لمؤتمر التعدين الدولي الذي تعقده المملكة سنويًا في مدينة الرياض.

ويأتي اللقاء ضمن زيارة الوزير للمملكة المتحدة التي أكد خلالها على حرص المملكة والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية، حيث تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ1.3 تريليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ321 مليار دولار، والذهب بـ229 مليار دولار، والنحاس بـ222 مليار دولار، بالإضافة للزنك بـ 138 مليار دولار.

كما تسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة.