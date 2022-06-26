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بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنية التحتية

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الرئيس الأميركي جو بايدن 2
الرئيس الأميركي جو بايدن
مجموعة الـ7

بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنية التحتية

بايدن: سنتخذ قرارات ذات تأثير كبير على مسار العالم لأجيال قادمة

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن مجموعة السبع أطلقت الأحد برنامجا هائلا للاستثمارات في الدول النامية، قيمتها 600 مليار دولار، وتهدف إلى الرد على المشاريع الواسعة النطاق التي تمولها الصين.

وقال البيت الأبيض قبيل خطاب لبايدن يكشف فيه هذا الاقتراح خلال قمة مجموعة السبع في جنوب ألمانيا، "مع الشركاء في مجموعة السبع، نسعى إلى رصد 600 مليار دولار بحلول العام 2027 من أجل استثمارات عالمية في البنى التحتية".

وتابع بايدن: "سنضخ استثمارات كبيرة في القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة ومنها كورونا.. وسنتخذ قرارات ذات تأثير كبير على مسار العالم لأجيال قادمة".

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وأوضح أن الولايات المتحدة ستضخ 200 مليار دولار لتقليل الفجوة مع الدول النامية، كما ستعمل على مساعدة الدول النامية للتغلب على نقص البنية التحتية.

ويناقش قادة مجموعة السبع كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود في اليوم الافتتاحي لاجتماعهم في جبال الألب البافارية، وكذلك كيفية مواصلة الضغط على روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

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